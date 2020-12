Kommune sigtet efter legepladsulykke, hvor dreng måtte flyves til Skejby Sygehus

Der var ikke udført tilstrækkelig vedligeholdelse og eftersyn med det legeredskab, der i august måned førte til en alvorlig ulykke i børnehaven Skovly i Stouby.

Sådan lyder konklusionen, der nu fører til, at Hedensted Kommune er blevet sigtet af politiet for "uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpede omstændigheder".

- Vi forholder os foreløbig afventende til sagen. Vi har erkendt, at der var noget på legepladsen, som vi skulle have set nærmere på, siger Marianne Bertelsen, der er chef for læring i Hedensted Kommune.