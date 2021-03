Kommune skruer op for testkapacitet efter lokalt smitteudbrud

I starten af ugen er der skruet op for testkapaciteten i Tørring og omegn, efter den britiske coronavariant B117 har fået fat i lokalområdet.



Tirsdag ligger antallet af smittede per 100.000 indbyggere over 200 i byen, mens den i kommunen har ligget stabilt på omkring 95 de seneste tre dage.

Smitteudbruddet bekymrer borgmesteren i Hedensted Kommune.

- Det er meget bekymrende, og vi har skruet op for vores testkapacitet. Her på Tørring skole har vi gjort det muligt for kommunens personale at blive testet, så de bliver testet her og borgerne bliver testet på Gudenåscenteret, hvor regionen har skruet op for testkapaciteten, siger Kasper Glyngø, Soc.dem.