Kommune vil ikke bruge 64 kroner pr. borger til egnsteater

I Hedensted Kommune har det længe været en ambition at tilbyde borgerne mere kultur, og etableringen af et egnsteater ville være et af midlerne. Men på det seneste møde i udvalget for fritid og fællesskab blev det besluttet ikke at gå videre med planen.

Udgiften på tre millioner kroner årligt de næste fire år vandt ikke tilslutning i byrådet, hvor der ikke var et flertal for at bruge 64 kroner per borger årligt til et egnsteater.

- Usikkerheden omkring vores økonomi betyder, at vi ikke vil binde os for en udgift på tre millioner kroner årligt. Ideen om et egnsteater er god, og vi har haft stor gavn af vores teaterprojekt med Teater Jævn. Men hvis vi skal aflevere flere penge i en ny udligningsreform, vil vi jo skulle finde penge først, siger Liselotte Hillestrøm (Soc.dem.), der er formand for udvalget for fritid og fællesskab i Hedensted.

Smadderærgerligt

I regeringens udspil til en udligningsreform står Hedensted til at skulle aflevere ekstra 16-17 millioner kroner.

Liselotte Hillestrøm ville gerne have haft et lokalt forankret teater i kommunen, men er også realistisk i forhold til de kommende økonomiske udsigter.

- Det er smadderærgerligt, men jeg kan godt se, at økonomien ikke er til det lige nu. Men nu arbejder vi videre på den positive energi, vi har haft på det seneste, siger hun til TV SYD.

Samarbejde med Teater Jævn

Hedensted indgik for et års tid siden et samarbejde med Teater Jævn, der har base i Herning. Teatret stod i efteråret for forestillingen “Generalforsamlingen”, som spillede for fulde huse 15 steder i kommunen. Til september spilles forestillingen “Bjerre Arrest” i selve arresten og er en markering af 75-året for Befrielsen.

Hvis kommunen havde besluttet sig for at etablere et egnsteater og søge om statslig støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, skulle Teater Jævn være omdrejningspunktet for projektet og etablere sig i kommunen.