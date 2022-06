Konservative kalder partiskifte "win-win", men havde en betænkelighed

Jørgen Brandt fortæller, at Konservative har en velfungerende vælgerforening i Hedensted, hvilket giver Isabella Arendt gode betingelser med et godt bagland. Det var en enig bestyrelse, der indstillede hende som folketingskandidat i vælgerforeningen.

- Der var en lille frygt blandt nogen af medlemmerne for, hvordan det ville gå, for det kan være svært med folk, der hopper rundt mellem partier. Men vi holder fast i, at det er et godt match, fastslår Jørgen Brandt.

Kan trække vælgere - måske

Da Isabella Arendt i maj meldte ud, at hun forlod Kristendemokraterne var det med årsagen, at hendes arbejdsglæde var forsvundet, og at der var et højt vedvarende konfliktniveau i partiet.

- Jeg oplever, at der i Konservative er plads til, at jeg kan folde vingerne ud og have nogle store ambitioner både for børn, klima, natur og miljø, som er noget af det, jeg synes er særligt vigtigt, siger hun til TV 2 om partiskiftet.



Offentliggørelsen af partiskiftet har givet vælgerforeningen mange positive tilbagemeldinger.