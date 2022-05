Kristendemokrat er stadig stærk i troen

Begge har været ret fåmælte om deres beslutning. Men det er blandt andet spørgsmålet om abort, der har givet splid i partiet. Tidligere har Kristendemokraterne gået ind for at afskaffe abort. Men i partiets nye 2030-plan står, at man gerne vil have nedbragt antallet af aborter, men at man ikke vil begrænse kvinders ret til abort.

- Isabella har sagt, at det ikke kun er abort-spørgsmålet, som får hende til at gå af, det er den generelle mangel på opbakning. Men selvfølgelig har der været diskussioner om abort, hvor jeg klart støtter den linje, som Isabella og Jens var med til at lægge, siger Birgit Jakobsen.

Stærke i troen

Nogle kommentatorer vurderer, at det 52 år gamle parti måske ikke har en fremtid. Men det er Birgit Jakobsen dybt uenig i. Hun er vokset op i partiet, fordi hendes far var aktivt medlem, og Kristendemokraterne har altid stået stærkt i Hedensted Kommune.

- Vi er et borgerligt midterparti med en social profil og med fokus på frihed og kristen kulturarv. Der er ikke andre partier med de samme kerneværdier som os, så der er brug for os. Vi fortsætter ufortrødent med den lokale politik, og jeg kan også se, at partiets medlemmer på Facebook klart signalerer, at de er klar til at kæmpe videre, siger Birgit Jakobsen.

Fra himmelsk vikar til ?

Isabella Arendt blev kendt som "vikaren fra himmelen", da hun i valgkampen i 2019 pludselig måtte overtage valgdebatterne fra partiets sygdomsramte formand.

Hendes og andres indsats var meget tæt på at bære Kristendemokraterne ind i Folketinget for første gang siden 2005. Blot 191 stemmer manglede det for at lande et kredsmandat i Vestjylland.

- Vi var så tæt på sidste gang, så derfor har vi også virkelig håbet, at det lykkes denne gang. Det satser vi stadig på, men det er da klart, at det ikke er blevet lettere, siger Birgit Jakobsen, som var folketingskandidat i 2019 og igen ved det kommende valg.

Hvem skal så tage over efter Isabella Arendt?

- Det hele er så nyt, så det har jeg ikke lige noget bud på nu. Men siden 2019 har mange nye, dygtige mennesker meldt sig ind i partiet, så det kan jo være, at en af dem er bedst egnet, siger Birgit Jakobsen.

Skæbnevalg forude

Indtil videre står den hidtidige næstformand Marianne Karlsmose i spidsen. Partiet har forretningsudvalgsmøde torsdag og hovedbestyrelsesmøde 11. juni. Men formandsvalget kommer først på landsmødet til oktober, med mindre man fremskynder mødet.

Folketingsvalget kan komme når som helst, men senest på grundlovsdag 2023. Her er Kristendemokraterne på stemmesedlen, som ved alle andre valg siden 1970.