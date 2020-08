Kvinde bag ny sorgorlov: Først nu tror jeg på det

Pernille Møller Jensens langvarige kamp for sorgorlov til forældre, der mister et barn, er nu tæt på at blive til virkelighed.

Alle partier i Folketinget står bag den nye aftale, der sikrer sorgorlov fra årsskiftet. Nu er lovforslaget sendt i høring, og udgiften til udvidelsen af sorgorloven kommer med i regeringens forslag til finanslov for 2021. Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2021, og for første gang tør Pernille Møller Jensen for alvor tro på, at det bliver til noget.

- Jeg læste lovforslaget i går, og nu ved jeg jo helt rigtigt, at det bliver til noget, siger hun.

Som det er nu, er der kun 14 ugers sorgorlov. Og kun til forældre, som mister et barn inden for barnets første syv levemåneder.

Det blev Pernille Møller Jensen og hendes mand ramt af, da de sidste år mistede deres blot 15-årige søn Lasse, som havde en sjælden kræftsygdom. Derfor oprettede hun et borgerforslag, som Folketinget i første omgang nedstemte, men som alligevel banede vejen for den nye lovgivning.

- Med den nye sorgorlov har man én bekymring mindre i sådan en situation. Så skal man slet ikke bekymre sig om, at e-boksen bliver bombarderet fra jobcenteret eller at man skal på arbejde. At miste et barn er så hårdt et slag, at man ikke er klar til at starte bilen og køre på arbejde, fortæller Pernille Møller Jensen, der bor i Korning ved Horsens.

