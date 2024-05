Kvinderne mangler i billardklubberne - men ikke her

Margit Nielsen, der står bag holdet, flyttede til byen i 2020 og var med sin mand til billard i klubben. Det undrede hende, at der ingen hold til kvinder var, og så opfordrede bestyrelsen hende til selv at oprette et.

Det gjorde hun, og nu er de vokset. Klubben havde før et enkelt kvindeligt medlem, og nu er der 15.

De trækker op i en statistik, hvor kvinderne ellers er en mangelvare. Mindre end 12 procent af medlemmerne i de danske billardklubber er kvinder, selvom mange forsøger at lokke dem til.