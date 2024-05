Kystbys historie fortælles nu på nyt skib

Det går under navnet Skibet, da det, som navnet antyder, er formet som et skib. I cortenstållet, som skibet skrog er lavet af, er der udskåret forskellige motiver og figurer, der tilsammen fortæller om Juelsmindes historie.



For eksempel kan man se silhuetterne af tre personer, der sidder på hver sin pæl - en direkte reference til byens kendte pælesidningskonkurrence.

Bag projektet finder man blandt andre kunstneren Ole Grøn, ligesom flere forskellige personer fra lokalarkivet også har været inde over at få skabt det fem meter lange, 2,4 meter brede og 1,7 meter høje kunstværk.

- Det er en hyldest til byen og en måde at mindes vores historie på. Der er 156 forskellige motiver, der alle siger noget området fra de sidste 100 år. I Juelsminde er vi glade for at fortælle historier, og det beviser vi endnu en gang med kunstværket, siger Per Bak, der er en del af Juelsminde Lokalarkiv.

300 mennesker deltog i indvielsen af kunstværket.