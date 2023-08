Landmænd får nu hjælp til at mindske CO2-udledningen

De har allerede lagt solceller på flere af staldtagene, der skal være med til at gøre dem selvforsynende. Staldene og dermed køernes forhold er også blevet forbedret, som et led i at forlænge den tid, de kan malke den enkelte ko.

Derudover vil de gerne lave mere gylle om til biogas og ændre fodersammensætningen.

Individuel udregning motiverer

Det er innovationsvirksomheden Seges Innovation, der står bag udviklingen af værktøjet ESGreen Tool.

- Vi har nogle relativt ambitiøse mål i Danmark, og landbruget er en betydelig del af den målsætning. Hvis vi skal have det til at give mening for den enkelte landmand, siger erfaringen, at landmanden gerne vil kunne regne på sine egne tal, for landbrugene er meget forskellige, siger Ivar Ravn, digital direktør hos Seges Innovation.

Derfor ser de værktøjet som et skridt i den rigtige retning, selvom det kræver justeringer hos landmændene.

- Det er et stort skridt, og det kan både være en motivationsfaktor og en frustrationsfaktor. Men frem for at nogle siger, hvad man skal gøre, får du her mulighed for at regne individuelt ud fra, hvilke virkemidler passer bedst hos dig, siger han.