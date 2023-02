I bilens varerum var der en havetraktor, en større mængde elværktøj til professionelt brug, byggemateriale, isoleringsmateriale samt bildæk m.m., som patruljen mistænkte kunne stamme fra indbrud.

Efterforskningen har efterfølgende slået fast, at en del af genstandene stammede fra et indbrud begået i Hedensted to uger før anholdelsen, og manden er nu ved Retten i Sønderborg blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel og udvisning med et indrejseforbud i seks år.