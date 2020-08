Lokal venstrepolitiker: - Det er en trist dag for Venstre

I en ny bog fortæller tidligere V-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen om sit politiske liv og om sine tanker om et samarbejde hen over midten i dansk politik. I bogen, der udkommer mandag, lægger han afstand til den parlamentariske linje, som den nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, har lagt.

Udtalelserne og særligt kritikken af Jakob Ellemann har fået flere partifæller til at reagere, blandt andet på de sociale medier Twitter og Facebook.

I et fælles opslag skriver blandt andet folketingsmedlem og tidligere minister Troels Lund Poulsen, valgt i Hedensted-kredsen, sammen med den fynske Venstre-profil Lars Christian Lilleholt, på Facebook, at det er "en trist dag" for dem begge.

- Som de fleste ved, har vi støttet Lars Løkke Rasmussen gennem hans tid som formand og statsminister for Venstre. En tid vi kigger tilbage på med stolthed.

Vi er kede af at se en tidligere formand og statsminister har så svært ved at give slip, og at han nu er i gang med at undergrave det eftermæle, som fortjener at være større med al det, Lars har gjort for Danmark og Venstre.

Opfordrer til at støtte Ellemann

De to tager afstand til Lars Løkke Rasmussens undsigelse af den nuværende Venstre-formand Jacob Ellemann-Jensens parlamentariske kurs i bogen, hvor Løkke erklærer sig uenig i den måde, som Jacob Ellemann-Jensen vil føre Venstre tilbage i regering med et flertal i blå blok. Her mener Lars Løkke Rasmussen, at partiet ville være bedre tjent med et samarbejde henover midten. Det huer ikke Troels Lund Poulsen og Lars Christian Lilleholt, som mener, den tidligere formand for Venstre er i gang med direkte at skade partiet:

- At Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen nu føler sig kaldet til at kritisere Venstres formand Jakob Ellemann-Jensens politiske linje er meget trist og skadeligt for vores parti. I sidste weekend afviklede vi vores sommergruppemøde, og her var der 100 procent opbakning til Jakob Ellemanns linje om at skabe et stærkt blåt alternativ til statsminister Mette Frederiksen. En linje vi støtter og mener er den rigtige for Venstre. Vi kan kun opfordre alle Venstre-medlemmer til at bakke op om vores parti og den politiske linje, Venstres formand har lagt for fremtiden.