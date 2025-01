Lokal virksomhed skal sikre strøm til en million ukrainske hjem

Overfaldt med knojern og truede med brødkniv - 29-årig varetægtsfængsles

En 29-årig dansk mand fra Vejle-området er torsdag middag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på X.

Anklager i torsdagens grundlovsforhør, Katerina Hofmann, oplyser, at manden er sigtet for fire forhold.

- Den sigtede har den 3. januar klokken 17 ved Netto på Flegmade 17 i Vejle stjålet varer for ikke under 865 kroner samtidig med, at han truede to ansatte med en kniv. Derudover slog han den ene på armen.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her. Resultat: Den 29-årige blev varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for røveri, forsøg på røveri, grov vold og trusler. #politidk #anklager https://t.co/BkaRHZGZVW — Sydøstjyllands Politi (@SydOjylPoliti) January 23, 2025

Den voldsomme episode fik dog ikke manden til at stoppe sin kriminelle færden.

For onsdag den 22. januar var han igen på spil, da han omkring klokken 19.40 på Enggade i Vejle slog en person med et knojern. Og kun små to timer senere var han yderligere bevæbnet.

- På Valdemarsgade 13 i Vejle, omkring klokken 21.25, er han sigtet for to forhold, hvor han har truet to forurettede med en brødkniv og en bushammer, som han rakte over hovedet. I den forbindelse forsøgte han at stjæle en varebil, en telefon og nogle penge - det mislykkes dog, fortæller Katerina Hofmann.

Anklageren oplyser yderligere, at manden tidligere er straffet, og at han ikke modsatte sig varetægtsfængslingen.

Manden er sigtet for røveri, forsøg på røveri, grov vold og trusler.