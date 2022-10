Lokale samler over tre millioner kroner ind til ny legeplads

I silende regnvejr blev en solstrålehistorie i dag indviet i landsbyen Lindved i Hedensted Kommune.

Her blev sidste etape af en ny legeplads og opholdssted for byens unge åbnet. Et projekt hvor byens borgere selv har været med til at finansiere en stor del af byggeriet.

- Det er jo det gode ved at have nogle ildsjæle, der gerne vil tage fat. Der er ikke nogen begrænsninger, lyder det begejstret fra Max Matthäi, der er en af initiativtagerne bag projektet.



Samlet 3.2 millioner kroner ind

Ved hjælp af egne penge og penge fra forskellige fonde har byens børn og unge nu et område, hvor der både er en legeplads, en skaterpark og et hæng ud område.

Alt sammen placeret omkring byens skole og idrætshal.