Lokalformænd efter mandefald - DF har mistet guld

Hans Kristian Skibby fortsætter som løsgænger i såvel Folketinget som i byrådet i Hedensted som byrådsmedlem.



- I forhold til kommunalpolitikken så er vi nu et byrådsmedlem mindre. Nu er det kun mig. Men Hans Kristian og jeg har haft et rigtig godt samarbejde og er enige om retningen for kommunen, så det samarbejde vil fortsætte, med ham som løsgænger, siger han.

DF har mistet guld

Hos lokalformanden i Kolding er det nogle triste dage efter Karina Adsbøl har meldt sin DF-exit.

- Vi har mistet guld på det her. Hun var guld værd for Dansk Folkeparti. Hun gjorde rigtig meget for de områder, hun var ordfører på. Det er et kæmpe tab, siger Gunner Nielsen, der er lokalformand for Dansk Folkeparti i Kolding.