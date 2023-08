Manglende bestyrelsesmedlemmer var tæt på at lukke sportsklub

Derfor er hun glad for, at hun kan blive i det fællesskab, hun kender og ikke være nødsaget til at finde en ny klub med helt nye baner, trænere og spillere.

- Det er et godt fællesskab, vi har her, og man lærer også en masse at kende. Det er bare dejligt at gå her, siger hun.

Arbejdshandskerne på

Klubben har nu de medlemmer, der er brug for, og de er i gang med at blive kørt i stilling til at overtage yderligere. Næste år trækker den nuværende formand sig, og en ny skal tage over.

- Jeg stopper af den simple årsag, at mine børn har valgt andre sportsgrene, og i takt med at jeg gerne vil være, hvor mine børn er, har jeg valgt at sige, at så engagerer jeg mig i det, siger Steen Bach-Poulsen, der har flere bestyrelsesposter og et fuldtidsarbejde.