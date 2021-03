Massevandringer i naturen giver udfordringer: Nu må bødeblokken frem

- Vi vil faktisk gerne se mennesker på vores områder. Men folk skal overholde reglerne ogfor eksempel ikke have løse hunde med, eller gå eller køre ind på områder, hvor de ikke må. Så kan der opstå farlige situationer for både to- og firbenede. Og der er lige nu alt for mange, der gør det, de ikke må, uden at tænke sig om, siger Jens Stenhøj.



Flere bøder på vej

På godset vil de dette forår være mere opmærksomme på, at folk skal overholde gældende regler for at færdes i området. Derfor samarbejder de også med politiet til at udstede bøder.

Og det er ikke kun på Rosenvold Gods, at de har problemer med mange mennesker, der ikke ved, hvordan man opfører sig korrekt.



- I hele min netværksgruppe, der hører jeg om nogle af de samme problemstillinger, så det er åbenbart udfordringer, man kender til i hele landet, fortæller Jens Stenhøj.

Opfordring: - Sæt jer ind i reglerne

Da man vil gerne have besøgende både på stranden og i skoven ved Rosenvold Gods, så opfordrer Jens Stenhøj til, at man sætter sig ind i reglerne om færdsel i naturen. Altså ingen løse hunde, eller færdsel hvor man ikke må. Han tror egentlig ikke, at folk opfører sig uhensigtsmæssigt, fordi de vil genere andre mennesker:



- Langt hen ad vejen er jeg overbevist om, det er uvidenhed og ikke ond vilje, men det er jo ikke en undskyldning for ikke at sætte sig ind i reglerne, mener skovfoged Jens Stenhøj.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse om regler for god opførsel i naturen.