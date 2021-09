Mathias giver gamle cykler nyt liv og donerer til trængte familier: - Jeg kan leve højt på taknemligheden i flere måneder

For Mathias er det dog også vigtigt at gøre andet end ’blot’ at hjælpe udsatte mennesker med deres cykelbehov.

Hos Ree-Cykel har han tidligere haft to ansatte, der begge har haft det til fælles, at de kom fra bosteder, inden han ansatte dem. For Mathias er det nemlig vigtigt at tage et socialt ansvar ved at få de personer i beskæftigelse, som kan have svært ved at komme i arbejde af den ene eller anden årsag.

- Jeg så en mulighed for at skabe noget indhold i deres hverdag og give dem noget livskvalitet, for mange af dem er utrolig skarpe og gode til at ordne cykler. De var bare ti gange bedre medarbejdere, end jeg kunne forestille mig, siger Mathias og fortæller, at han gerne vil have flere ansatte inden længe.

Mange med samme behov

Mathias Aastrup Eriksen blev stille og roligt klar over, at de to drenge fra hans gymnastikhold langt fra var ene om at mangle cykler.

- Jeg tror, at der er en side af samfundet, som mange danskere ikke ser. Det er i hvert fald det, jeg mærker. Vi har nok en idé om, at livet er en dans på roser for alle, og at alle forældre har mulighed for at give det, som deres børn har brug for. Men det er bare ikke en realitet, særligt ikke for udsatte familier, siger han.