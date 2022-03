Messerschmidt-støtte bliver folketingskandidat for DF

Anders Vistisen (DF) er blevet valgt som folketingskandidat i Hedensted-kredsen.

Det skriver Vistisen på Facebook.

Han har tidligere siddet i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, og i dag er han medlem af partiets hovedbestyrelse.

- Jeg blev i går valgt som folketingskandidat i Østjylland for Hedensted-kredsen.

- Det er en stor ære og privilegium for mig at repræsentere DF i Østjyllands Storkreds ved det kommende folketingsvalg.

- Alle de gange, jeg har været opstillet til politiske valg; by-, regions, folketings- og EU-valg, har vælgerne i det østjyske kunne stemme på mig, så det er i høj grad deres fortjeneste, at jeg i 10 år fra en ganske ung alder har været folkevalgt, skriver Vistisen på Facebook.

Vistisen har også været regionsrådsmedlem i Region Midtjylland fra 2009-2014. I 2014 var han desuden byrådsmedlem i Randers. Fra 2014 til 2019 var han medlem af Europa-Parlamentet.

Vistisen støtter DF-formand Morten Messerschmidt, som 23. januar blev valgt som partiets formand efter et kampvalg. Efterfølgende har 6 ud af 16 folketingsmedlemmer forladt DF i protest mod Messerschmidt.

Ifølge Vistisen er der nu ro på partiet igen, selv om tidligere formandskandidat Erik Høgh-Sørensen tirsdag kunne meddele, at DF's hovedbestyrelse havde ekskluderet ham efter længere tids ballade mellem ham selv og Messerschmidt.

- Jeg tror på, at vi nu har fået ro på partiet og kan koncentrere os om at få vores gode politik i fokus, skriver Vistisen.

- Jeg ser derfor også frem til at få gang i valgkampen og kæmpe for de værdier, som for ganske få år siden gjorde DF til Danmarks næststørste parti, skriver han og henviser til folketingsvalget 2015.

Her blev DF det største borgerlige parti og kun overgået af Socialdemokratiet. Siden det valg er det kun gået tilbage for DF. Senest ved kommunalvalget i november sidste år. Det fik Kristian Thulesen Dahl (DF) til at meddele sin afgang som formand.

Det næste folketingsvalg skal senest finde sted 4. juni 2023.