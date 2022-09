Hvert andet lysstofrør er uden lys, og en kølemontre til kød er nu fyldt op med brød. Hos Min Købmand i Daugård har de været nødt til at finde nye og elbesparende vaner for at sikre deres overlevelse.

- Vi skal spare kilowatt. Vi kan ikke selv styre prisen, men vi kan til en vis grad styre hvor mange kilowatt, vi bruger. Vi har gjort alt det, vi kan, siger købmand Brian Kring Bülow.