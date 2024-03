Minister besøger minkavler efter udbetaling af erstatning

'Den forenklede model' betyder blandt andet, at der regnes med faste priser på en lang række udgifter til for eksempel foder frem for individuelle beregninger hos hver avler.



Tidligere minkavler, Peder Jakobsen, er blot den tredje avler, som netop har fået sin erstatning udbetalt efter den model.

- Jeg valgte det, fordi vi så slipper for den meget lange sagsbehandlingstid, og dermed risiko for at få et farligt bøvl med alle vurderingerne. Det synes jeg er for langsommeligt, og betyder at vi måske skulle vente i mange år på en afklaring.

Peder Jakobsen får mandag formiddag besøg af fødevareminister Jacob Jensen, hvor de skal snakke om hele sagen. Også minkavlernes formand Tage Pedersen deltager ved mødet.