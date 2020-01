Minister: Børns forbrug af energidrikke skal stoppes

Det er ingen hemmelighed længere, at både købmanden i Daugård og Fødevarestyrelsen fraråder, at børn og unge drikker energidrikke. Det høje indhold af koffein kan nemlig resultere i, at de tager skade.

Nu melder fødevareminister Mogens Jensen (Soc.dem.) sig også på banen. Han vil indkalde Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan børns indtag af energidrikke kan stoppes.

- Vi er nødt til at gøre noget. Jeg tager det nu op i regeringen og med Folketingets partier, og så vil vi drøfte mulighederne for få stoppet den adfærd, siger han til TV SYD.

Bivirkninger ved energidrikke Hjertebanken

Søvnproblemer

Afhængighed

Ondt i maven

Koncentrationsbesvær (Kilde: Fødevarestyrelsen)

Godt at nogle selv tager ansvar

At købmand Allan Kring Bülow i Daugård og den tyske discountkæde Lidl egenhændigt har indført et forbud mod, at børn og unge under 16 år køber energidrikke i deres butikker, falder i god jord hos fødevareministeren.

- Jeg synes, det er godt, at folk selv tager et ansvar. At Allan Bülow og Lidl tager ansvar for, at der ikke bliver solgt produkter til børn, som slet ikke er til børn. Det kan jeg kun tage hatten af for, siger Mogens Jensen, der skitserer tre veje at gå i forhold til at begrænse eller helt stoppe børn og unges forbrug.

Fødevareministeren vil forbyde salg af energidrik til børn og unge. Foto: Steen Bressendorf, TV 2

- Man kan sætte lov-maskineriet i gang eller gå den vej, at branchen selv sætter en grænse. Det vil have samme effekt. En tredje vej at gå er at overveje, om energidrik overhovedet må have det indhold af koffein, det har i dag, siger fødevareministeren.

- Jeg har ikke draget nogen konklusion om, hvilken vej, vi skal gå. Men én konklusion er draget: vi skal have det her forbrug blandt børn stoppet, tilføjer han.