Efter handel med tiltalt hundehandler måtte Monika aflive sin hvalp

I alt er Monika Grahl ved dyrlægen fem ud af ni dage, hvor hvalpen bliver tilset af dyrlæger fra Hedensted og Vejle Dyrehospital. I alt betaler hun i underkanten af 10.000 kroner til dyrlægeregninger, hvoraf sælgeren har betalt 5.775 kroner tilbage til hende.

Nemt at blive snydt

Det kan være nemt at blive forblændet og snydt ved de her sælgere, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse, der godt kan forstå, hvorfor nogle købere ender med at få en hund med hjem, der viser sig hverken at være rask eller dansk.

- Der er selvfølgelig nogen, der henter dem (hvalpene, red.) fra bagsmækken på en bil, men der er også dem, der kommer fra det, der kunne være et pænt hjem. Men resultatet er jo det, som vi hører ofte ved de her henvendelser, at hvalpen er syg - typisk med diarre, orm og utilpasheder. Det er ikke unormalt, at vi får fortællinger om, at man bruger 8-12 tusinde kroner på at få givet hvalpen noget behandling, og så må man til sidst alligevel aflive hvalpen, siger Peter Heneberg, efterforsker ved Dyrenes Beskyttelse.

Samtidig er det svært at vende tilbage til sælgeren, fordi de ofte ikke er til at få fat i, fortæller han.

- Så har de skiftet telefonnummer, eller også er man ikke på den samme profil. Eller også er den adresse, man har hentet hvalpen på en tom bolig et eller andet sted. Historierne er mange, beretter han.

Magtesløs

Efter en uges kamp for at få hunden tilbage i rask tilstand og flere forgæves forsøg på at komme i kontakt med sælgeren, vælger Monika Grahls kæreste og søn at forsøge at aflevere hunden tilbage.

De kører ned til hans adresse, hvor sælgeren afviser at tage hvalpen tilbage.

- Han havde overført 5.000 til dyrlægeregninger, som jeg allerede havde brugt, og nu skulle vi selv stå for resten, siger han og smækker egentlig bare døren i hovedet på dem, fortæller hun.

Monika Grahl bliver i mellemtiden kontaktet af nogen, der tidligere har købt hvalpe af sælgeren, som kan fortælle, at de også har haft dårlige oplevelser med sælgeren.

- Så falder alle brikkerne på plads. At jeg er gået i den her fælde, og han vil jo ikke stå ved sit ansvar, og jeg står tilbage med en meget, meget syg hvalp, siger hun.