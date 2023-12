Mors takkekort blev til idé, som skal hjælpe andre

Hjælpen kan komme i form af et ekstra sæt hænder til vasketøjet og rengøringen, men det kan også være en støtte for både børn og forældre, hvis de har brug for det.

- Jeg tænker ikke, behovet er stigende, men at det er blevet et mindre tabu, og vi er med til at sige højt, at det er okay at række ud efter hjælp. Det er en styrke at turde række ud og sige, nu er det min tur til et skub, siger Trine Hansen.

Charlotte Petersen har rakt ud to gange og modtog sidste år støtte og hjælp for at holde sammen på hverdagen og julen.

- Det betød, at vi fik smilet tilbage på vores læber, siger hun.