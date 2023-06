Nej, de brænder ikke hele lortet – derfor er det vigtigt at sortere affaldet

Men den helt afgørende grund er miljøet og klimaet.

Næsten ti procent af pap- og papiraffaldet fra Hedensted kommune var fejlsorteret, og hvis Stena Recycling og papirmøllerne rundt omkring i Europa begyndte at afvise pappet, så ville eneste mulighed være at brænde det.

- Vi bruger i forvejen fire gange klodens ressourcer om året her i Danmark. Og hvis vi ikke gør noget, holder det ikke i længden. Det behøver man ikke have store eksaminer for at vide, konstaterer Mogens Thude.