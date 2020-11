Nu kan du få kørekortet med i mobiltelefonen

De fleste glemmer nemmere deres kørekort end mobilen, når de sætter sig i bilen. Nu kan du gøre dig sikker på at have kørekortet med dig, hvis du har telefonen på dig.

Fra i dag er det nemlig muligt at downloade en digital udgave af kørekortet, der både fungerer som gyldigt kørekort i Danmark og som ID-bevis i lighed med det velkendte lyserøde kørekort.

Appen ”Kørekort” ligger klar til download til både Android og iOS. Appen kræver, at iPhonen er en model 7 eller nyere.

Download Kørekort til iPhone her og Android her.

Gyldigt og sikkert ID

Med appen har man altid et gyldigt og sikkert ID på sig, når man har behov for at identificere sig i dagligdagen, ligesom man ikke risikerer en bøde, hvis man skulle glemme det fysiske kørekort.

- Det er naturligt, at teknologien følger med vores behov, og telefonen har efterhånden overtaget stort set alle tegnebogens funktioner. Den nye kørekort-app er med til at understøtte, at alle bilister har det lovpligtige kørekort med i lommen, når de sætter sig bag rattet, fordi det fremover er muligt at have kørekortet både på telefonen og i pungen, siger transportminister Benny Engelbrecht, (S), i en pressemeddelelse.

Den nye kørekort-app er et frivilligt tilbud, og man skal fortsat beholde sit fysiske kørekort – også når man har downloadet appen. Det digitale kørekort er desuden kun gyldigt inden for Danmarks grænser.