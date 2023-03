Ny plan skal forvandle Juelsminde

Sådan er det i hvert fald som oftest over sommeren, og derfor ønsker Hedensted Kommune og Juelsminde Havn & Marina nu at forlænge turistsæsonen i Juelsminde med en ny udviklingsplan.

Det skal ske ved at skabe flere større projekter, som i fællesskab skal løfte området. Her kan en større ydermole og klimasikring af byen kommer i spil.

- Juelsminde har et stort uforløst potentiale og et stærkt fundament for udvikling i det maritime miljø på havnen. Samtidig kigger vi ind i nogle store investeringer, som er nødvendige for at fremtidssikre vores faciliteter og by, siger Jonas Nonbo, der er formand for Juelsminde Havn & Marina.