Nyt initiativ skal hjælpe unge med spiseforstyrrelse

Sammen med en gruppe psykologer og sundhedsplejersker skal hun indgå i et tværfagligt samarbejde om at udarbejde en plan for en konkret indsats for unge med spiseforstyrrelse.



Siden hun begyndte som selvstændig psykolog, har hun haft en vision om at ændre måden, hvorpå personer med en spiseforstyrrelse behandles. Også de personer som ikke er syge “nok” til at få en diagnose.

- Ofte handler det meget om BMI, og at du skal passe ind i nogle kliniske kasser for at få en diagnose og blive behandlet, men jeg mener, at vi faktisk godt kan behandle en spiseforstyrrelse, uden at vores primære fokus er på tallet på vægten, eller på hvornår det næste på kostplanen skal spises, fortæller Frederikke Pedersen, som selv har været syg med en spiseforstyrrelse.