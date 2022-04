Nyt vandrearrangement i Juelsminde er en del af en større trend

Der er gjort klar til fest i Juelsminde. Mere end 500 har tilmeldt sig en gåtur i byen, der både byder på strand, skov og by.

Her kan man gå alt fra 7 kilometer til et halvmarathon på 42 kilometer.

Arrangementet, der er døbt Juelsminde Walk a ton, kommer, efter fire lokale vennepar ønskede at give gode naturoplevelser i lokalområdet og være med til at dele glæden om at gå.

- Når vi går fra at ønske os 200 tilmeldte til at være over 500, får vi følelsen af, at vi klarede det. At det er det hele værd, og at vi gerne vil gøre det igen, siger Søren Jakobsen, der er én af idemændene bag eventet.

Populær aktivitet

De tilmeldte til arrangementet i Juelsminde er ikke de eneste, der har fundet glæden ved at bevæge sig med vandrestøvlerne på. De seneste år er det blevet mere populært at gå.

Kigger man på medlemstallet hos Dansk Vandrelaug fra 2022, er der 10.631 medlemmer, hvor der i 2013 var 7.396.

- Det er en trend, og det er ikke bare et modefænomen. Vi kan se det i hele Europa, at det er kommet for at blive, siger landsformand for Dansk Vandrelaug, Steen Kobberø-Hansen.