På denne rasteplads bliver der mere fleksibel parkering for lastbiler

Der er mangel på - og derfor stor rift om - parkeringspladserne på rastepladserne langs motorvejsnettet.

Til maj sætter Vejdirektoratet derfor et nyt forsøg i gang på rasteplads Merring nord for Hedensted, hvor lastbiler får mulighed for at parkere mere fleksibelt og derved bedre kan udnytte parkeringspladserne på tværs af køretøjstyper.

Det er Godschaufførernes Landsklub i fagorganisationen 3F, der har foreslået, at kapaciteten på rastepladserne udnyttes bedre.

P-båse med stiplede linjer

Det skal ske ved, at afmærkningen af de eksisterende parkeringsbåse bliver skiftet ud med stiplede linjer, som kan ”styre” parkeringen uden at være bindende.

I dag risikerer chaufførerne bøder, hvis de parkerer uden for de afmærkede båse, og med forsøget håber Godschaufførernes Landsklub, at der bliver både flere pladser og færre bøder

Vejdirektoratet har udpeget rastepladsen ved Merring, der ligger i sydgående retning på E45 mellem Horsens og Hedensted, da den ofte er fyldt op, og samtidig er indrettet på samme måde, som mange andre rastepladser.

Det gør erfaringerne fra forsøget mulige at overføre til lignende områder. Desuden er indretningen af rastepladsen overskuelig for brugerne af pladsen, således at risikoen for uheld er begrænset.

Forsøget går i gang 1. maj og varer frem til 1. september 2022.