Par står til udvisning og virksomheds produktion til lukning

Fra vækst til brandslukning

Hele situationen kalder Lasse Pedersen for katastrofal. De risikerer begge en fængselsstraf på to år, hvis Jieyu Zhou møder ind i produktionen, hvilket også betyder, at de ikke har haft mulighed for at overlevere opgaverne.

- Hvis den her situation ikke bliver løst, så har vi ikke nogen produktion i Danmark. I hvert fald ikke i den nærmeste fremtid, siger Lasse Pedersen.

Planen for 2022 var ellers lagt. En ny produktionshal var købt, og mere end 30 medarbejdere fra Kina skulle til Danmark for at sikre en mere dansk produktion.

- Vi har omkring 15 ubesatte stillinger lige nu i vores produktion, som vi rigtig gerne vil fylde op med dygtige hænder, men hele den seance har vi skudt langt ud ad hovedet. Nu gælder det om at prøve at redde de arbejdspladser, vi har, siger han.