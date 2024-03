En times tid senere kunne brandvæsnet forlade stationen og overdrager nu sagen til øvrige myndigheder og Banedanmark.



Generatorbranden havde smeltet nogle ledninger og slanger omkring generatoren og har gjort det umuligt for toget at fortsætte med at køre. Derfor kommer der inden længe et andet tog for at bugsere toget væk.

Togbranden skabte enkelte lokale forsinkelser, men togdriften kører ifølge Rejseplanen normalt igen.