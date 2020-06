Folketinget skal behandle et borgerforslag: Bliver Pernille og Christians vedtaget?

Præcisering: Vi har tidligere skrevet, at Folketinget endnu ikke har vedtaget et borgerforslag. Det er ikke korrekt. Den 14. maj i år vedtog Folketinget Borgerforslag til en dansk klimalov. TV SYD beklager.

Tirsdag formiddag er ægteparret Pernille Møller Jensen og Christian Peter Jensen draget fra Hedensted til København.

De skal fra første række følge debatten i Folketinget, når politikerne for første gang skal behandle deres borgerforslag om at udvide sorgorlov op til seks måneder for alle forældre, der mister et barn under 18 år.

Forslaget går blandt andet ud på, at man som forældre i sorg ikke tvinges i jobprøvning eller praktik, hvis man er nødt til at sygemelde sig i en længere periode efter begravelsen af et barn.

- Det er en vigtig dag for os. Vi håber, at andre kan få glæde af, hvis der bliver vedtaget en sorgorlov, som vi har foreslået, siger Pernille Møller Jensen, inden debatten i Folketinget.

Ægteparret var begge hårdt ramt af sorg over deres 15-årige søns død i foråret 2019, men havde vidt forskellige betingelser for at sørge over tabet af ham.

- Hos kommunen bliver man sat i samme kasse som dem, der har brækket et ben, hvis man bliver sygemeldt. De ser ikke på årsagen til, at man er syg, men når man har mistet et barn, er man fuldstændig ødelagt og kan ikke nødvendigvis være tilbage på arbejde efter f.eks. seks uger, mener Pernille Møller Jensen.

I dag kan forældre få 14 ugers orlov, hvis de mister et barn i sidste halvdel af graviditeten og til barnet er syv måneder gammel.

Svært at få borgerforslag stemt hjem

I 2018 blev det muligt for stemmeberettigede borgere i Danmark at stille borgerforslag, som politikerne skal behandle i Folketinget, hvis forslaget opnår støtte af minimun 50.000 borgere indenfor en periode på 180 dage.

Til dato er otte borgerforslag blevet behandlet i Folketingssalen, og kun et enkelt af forslagene er gået igennem nåleøjet og er blevet politisk vedtaget.

Muligheden for at stille borgerforslag kører i en forsøgsperiode på to år og skal revideres i folketingsåret 2019-20, men Folketingets Udvalg for Forretningsordenen har allerede tilkendegivet, at det ønsker at gøre ordningen permanent.

Borgerforslag i Folketinget Skal behandles af Folketinget: Sorgorlov når man mister et barn 0-18 år - december 2019

Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn - februar 2019 Er behandlet i Folketinget Ferieloven - september 2019

Fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle - august 2019

Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer - juni 2019

Dansk klimalov nu - januar 2019 vedtaget i Folketinget maj 2020

Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag - december 2018

Afskaffelse af ministerpension og pension til børn - marts 2018

Automatisk organdonor fra man fylder 18 år - marts 2018

Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet - januar 2018 Kilde: Borgerforslag.dk Se mere

Flere partier er positive - men

Både Venstre, Alternativet og Socialdemokratiet har udtrykt sig positive for forslaget og anerkender, at forældre, som har mistet et barn, skal have bedre hjælp end i dag.

Leif Lahn, der er beskæftigelsesordfører hos socialdemokraterne, har udtalt til TV 2, at partiet selv har planer om et lignende forslag.

- Derfor kommer vi ikke til at stemme ja til borgerforslaget. Men vi kommer uden tvivl til at gøre vores for at hjælpe denne gruppe af forældre, siger Leif Lahn.