Planker fra historisk krigsskib laves til spiseborde

Casper Jacobsen fra Woodstyle er lige nu ved at omdanne egetræsplanker fra Fregatten Jyllands vejrdæk til plankeborde.

Plankerne blev lagt på skibet i 80'erne og 90'erne, da skibet blev restaureret, men da de ikke kan holde tæt, skal de skiftes ud med fyrreplanker, ligesom skibet havde før restaureringen.

For Casper Jacobsen er det ekstra specielt at arbejde med træ fra et skib, der er fyldt med så meget historie:

- Man tænker lidt mere over, hvad man har med at gøre. Vi kan jo ikke få mere af det her træ. Så det er once in a life. Så det er klart, at vi tænker lidt mere over det.