Pludselig klippede politiet pladerne på Pias Panda - måtte låne penge af datteren

- Så meget havde jeg ikke, så jeg lånte 25.000 af min datter og skyndte mig at betale. Jeg skammede mig, for jeg kunne aldrig drømme om at køre uden forsikring. Men da skammen havde lagt sig, skrev jeg til DFIM for at klage over sagsgangen. Det ville de ikke forholde sig til, og de svarede ikke på mit spørgsmål om, hvor jeg kunne klage, siger Pia Friis Jensen.

Ude af proportioner

Hun erkender, at hun har begået en fejl, men at sanktionen er urimelig.

- Det gik galt, da jeg skiftede forsikring og overså, at jeg skyldte et mindre beløb. Så jeg indrømmer, at dét var min fejl, selvfølgelig. Men det er helt urimeligt, at DFIM pålagde mig løbende dagsgebyrer uden at informere mig. Man burde løbende have sendt mig rykkere, siger Pia Friis Jensen.

Dropper krav for 400 millioner

TV SYD har bragt en række historier om borgere, som blev pålagt løbende dagsgebyrer, der løb op i fem- og sekscifrede beløb.