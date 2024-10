Politi og beredskab til stede ved brand i villa

De færreste elever får lovpligtig undervisning i førstehjælp

Langt fra alle folkeskoler underviser elever i livreddende førstehjælp. Det viser en ny undersøgelse fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Det er på trods af, at det har været lovpligtigt at undervise i siden 2005.

Undervisningen er vigtig, fordi den kan få betydning for, hvor villig man er til at træde til ved for eksempel hjertestop.

Det siger Carolina Malta Hansen, der er forskningsleder bag undersøgelsen og klinisk forskningslektor i Region Hovedstadens Akutberedskab.

- Vi er langt mere tilbøjelige til at træde til, hvis vi på et tidspunkt i vores liv har modtaget undervisning i livreddende førstehjælp, siger hun.

Carolina Malta Hansen er ikke overrasket over, at langt fra alle folkeskoler får undervist eleverne i førstehjælp.

- Jeg synes faktisk, at det er helt utroligt, at så mange er lykkedes med at gennemføre det, siger hun.

Hun mener ikke, at lærerne har fået den rette træning, materialer og udstyr til at kunne gennemføre undervisningen.

- De bliver ikke undervist i det på lærerseminaret. Vi oplever, at mange lærere lige nu er bekymrede for at sige noget forkert, der potentielt kan koste nogen livet, siger hun.

- Det er ligesom at sætte sig ind i et fly og flyve det uden træning. Det er en umulig opgave, lyder det.

Skal klædes bedre på

I dag er det op til den enkelte skole at tilrettelægge, hvordan, hvem og hvor meget der skal undervises i livreddende førstehjælp.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, Dansk Råd for Genoplivning og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Dansk Råd for Genoplivning lancerer i kølvandet på undersøgelsen undervisningsmateriale, der skal klæde lærerne bedre på til at undervise i førstehjælp.

I undersøgelsen indgår svar fra 418 skoleledere og 378 klasselærere for 9. klassetrin fra danske folkeskoler, friskoler og private grundskoler.

Det svarer til, at omkring hver tredje skole og klasselærer har deltaget i undersøgelsen.

Samlet har forskerne oplysninger fra 47 procent af skolerne.

Livreddende førstehjælp dækker blandt andet hjertemassage og kunstigt åndedræt.