Politiet jagter også fartsyndere til søs

Det seneste dages herlige sommervejr lokker mange fritidssejlere på vandet - og i går tog

Sydøstjyllands Politi på maritim politikontrol ved Snaptun, Juelsminde og i Lillebælt ved Fredericia.

Ved kontrollerne tjekkede den sejlende patrulje hastighed, spiritussejlads, og om sejlere havde de nødvendige beviser for at måtte fornøje sig med speedbåde og vandscootere.



Kontrollen resultererede i 19 sigtelser fordelt på 11 personer,oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Sigtelserne omfattede for høj hastighed af både vandscootere og speedbåde, manglende redningsveste, og glemte beviser og forsikringspapirer.

Desuden blev flere personer i motorbåde også sigtet for at sejle for tæt på Østerstrand ved Fredericia, hvor der er et sejl- og opholdsforbud fra kystlinjen og 300 meter ud.

Tirsdag tog Sydøstjyllands Politi på maritim politikontrol ved Snaptun, Juelsminde og i Lillebælt ved Fredericia. Foto: Sydøstjyllands Politi

Bøder på 5.000 kroner

Loven er for nyligt blevet ændret, så alle der styrer (har hænderne på rattet) en speedbåd, skal have et bevis, der viser, at de har de rette kvalifikationer til det. Man må derfor ikke overlade roret til en person uden dette speedbådsbevis.



Dette gælder også for vandscootere, og beviset er et krav, uanset om du ejer eller lejer fartøjet.

Bøden for at styre en speedbåd eller en vandscooter uden bevis er 5.000 kroner.



Patruljerne tjekkede også for dette under kontrollen. Ingen blev sigtet, men en person på en vandscooter fik en påtale for dette forhold – fordi en anden person (uden bevis) end føreren af vandscooteren også havde hænderne på rattet – og dermed også styrede.