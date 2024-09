Politikere frygter for flere havbrug ved stort sommerhusområde

Hvis politikerne i Hedensted Kommune får det sidste ord, kommer der ikke til at ligge yderligere to havbrug i As Vig.

De fem medlemmer af udvalget for Teknik og Miljø i Hedensted Kommune besluttede onsdag aften enstemmigt at fraråde Miljøstyrelsen at give tilladelse til så stort et havbrug.

I området ved As Vig ligger hovedparten af de 2.800 sommerhuse i Hedensted Kommune, og det er især påvirkningen af det nære kystmiljø, der bekymrer udvalget.

Frygt for turismen

- Det er hævet over enhver tvivl, at et havbrug har en negativ påvirkning af havmiljøet. Derfor synes jeg selvfølgelig, at det er en dårlig ide med en så kystnær placering, siger udvalgsformand Ove Kjærskov Nielsen (DF).

Udvalget besluttede på aftenens møde, at det handler om at “beskytte turistinteresserne herunder blandt andet badevandskvalitet”.

- I yderste konsekvens kan man frygte, at tre havbrug så tæt på kysten i As Vig kan føre til dårlig vandkvalitet og måske, at al badning frarådes. Og så har det naturligvis en konsekvens for turismen, siger udvalgsformanden.

Forureningen flytter

Snaptun Fisk Export A/S har tidligere på året søgt Miljøstyrelsen om lov til at flytte sine to havbrug, som i dag ligger i Horsens Fjord nord for Snaptun, ned til deres tredje havbrug i As Vig.

Miljøstyrelsen skriver i sin afgørelse til Snaptun Fisk Export, at sammenlægningen af de tre havbrug vil betyde, at kvælstofbelastningen flyttes fra et område til et andet. Altså at selvom miljøtilstanden i Horsens Fjord forbedres, vil flytningen af de to havbrug risikere at forværre miljøtilstanden i As Vig.

Nu afventer Miljøstyrelsen høringssvaret fra Hedensted Kommune, der er under udarbejdelse og ifølge udvalgsformanden vil blive afsendt i løbet af nogle dage.