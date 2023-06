Særlige vagtplaner i hjemmeplejen er blevet en succes og øger trivslen

- I øjeblikket er der rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i den sektor. Spørgsmålet er, hvordan man ændrer det. Her kan man imødekomme medarbejderne ved hjælp af nogle omstruktureringer, som ikke er simple, men mulige, siger Janne Gleerup.

Hun oplever, at der er opstået en større nysgerrighed for at ændre på balancen mellem arbejdsliv og familieliv, men den imødekommenhed kan også have andre resultater.

- Vi kan se, at jo mere indflydelse man har på sit arbejdsliv, des større engagement oplever man også at tage i det. Det handler om at være anerkendt som menneske, siger hun.

Den rigtige plan

Hverken ledelse eller ansatte i hjemmeplejen i Uldum er i tvivl om, hvor længe de vil lave pusleplaner i fremtiden.

- Det vil vi blive ved med, siger leder i hjemmeplejen i Uldum, Karin Gregersen.