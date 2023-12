I juletiden kan de takket være en anonym donation også hjælpe økonomisk. Sidste år fik flere familier fra Hedensted mad og julegaver til den 24. december.

En af dem er Charlotte Petersen, som sidenhen har malet et billede som tak for hjælpen.

Det er netop blevet trykt til til- og framærker, som både skal være med til at samle flere penge ind til organisationen, så de fremover kan hjælpe endnu flere i den søde juletid, men også sætte fokus på at alle kan få brug for hjælp.