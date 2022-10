Skal lukke hul på 100 millioner: - Det sværeste budget jeg har været med til at lave

Næste år skal der spares millioner af kroner i Hedensted Kommune. Mange millioner.

Mandag var byrådets otte partier samlet for at lægge kommunens budget for 2023, hvor der skal lukkes et hul på cirka 100 millioner kroner.

Sent mandag aften lykkedes det for seks ud af otte partier at nå til enighed. Med i aftalen var Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og SF.