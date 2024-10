Skibsvrag fjernes fra stranden ved Juelsminde

Skibsvraget i As Vig ved Juelsminde blev tidligere torsdag fjernet efter at have ligget i vandkanten i tre måneder.

Hedensted Kommune har modtaget flere opfordringer fra lokale borgere om at fjerne skibsvraget.

Der er tale om en lille fiskekutter, der strandede i As Vig i juli måned, og vragdele er blevet blæst ind på kysten siden da.

Steen Christensen (S), som sidder i kommunens Teknik og Miljøudvalg, oplyser, at ejeren af båden kastede anker i As Vig i sommer og forlod båden. Den er ikke forsikret, hverken med kasko eller den lovpligtige ansvarsforsikring.

Regningen for oprydning sendes i første omgang videre til ejeren. Hvis han ikke kan betale, hænger skatteyderne i Hedensted på regningen.