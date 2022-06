Skolelærer mener, at unge er historisk sårbare

- Jeg synes, der er mange unge, som både har behovet, men egentlig også lysten til at blive udfordret. Og det sidste er jo det, der skal bære det, for har man ikke lyst til at være med til 'De få rå', så kan man heller ikke. Den primære drivkraft i dem er lysten til det, og så bliver de udfordret. Og det det tænker jeg også, at de har brug for at blive, siger Allan Jørgensen.

Han håber, at han kan være med til at sparke til debatten og gøre opmærksom på, at unge kan have behovet for at blive udfordret mere.