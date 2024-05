Skovprojekt skal sikre rent drikkevand også i fremtiden

Det er Glud Vandværk, der har taget initiativ til projektet, som er det første, der laves i forbindelse med Hedensted Kommunes klimaplan, og hvor der skal rejses op mod 830 hektar skov frem mod 2030.



Formand for Glud Vandværk Johnny Sørensen ser frem til det nye projekt:

- Det er nødvendigt, at vi gør mere for både klima, biodiversitet og drikkevand. Ved at plante skov kan vi gøre alle tre ting på en gang, så vi synes, at projektet er en rigtig god idé, også fordi vi gennem et samarbejde med skovrejsnings-NGOén Growing Trees Network kan gennemføre projektet på en let og overskuelig måde, som hele vores lokalsamfund kan deltage i og få glæde af.

Der skal plantes i alt 22.800 træer på et område, der i dag er udlagt som marker. Skoven bliver en såkaldt fredsskov, så den bevares for eftertiden.



Borgerne i området bliver invitereret til plantedag den 30. maj.