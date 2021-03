Slut med post fra kommunen op til weekenden: - Det er fantastisk

Datteren, der på dét tidspunkt var 17 år, har autisme, og var i gang med et tilbud gennem Hedensted Kommune, som hun var rigtig glad for. Brevet omhandlede et nyt tilbud, som hun skulle i gang med, men som familien ikke tidligere havde hørt om.

- Vores datter er meget sensitiv. Og det bevirkede faktisk, at hun resten af weekenden lå i sin seng i fosterstilling, fordi hun blev så usikker på, hvad der skete og kunne ikke rumme det, fortæller Jonna Lindved.

Henvendelser til politikerne

Familien i Båstrup er ikke de eneste, der er blevet efterladt med spørgsmål efter at have modtaget et kommunalt brev, hvor det ikke har været muligt at få svar på spørgsmålene, da det enten er weekend eller helligdag.

Derfor kom Venstres byrådsgruppe med et forslag om, at kommunen lader være med at sende digitale afgørelser og opkrævninger om fredagen, i weekender samt dagen før en helligdag.

- Det kommer af, at vi har fået henvendelser fra tid til anden fra borgere, som får nogle henvendelser fra kommunen på skrift - nogle afgørelser eller andre ting, som så har gjort, at de ikke kunne få hjælp hen over weekenden. Og i eksempelvis udsatte familier er man jo på herrens mark, fortæller Ole Vind, der er byrådsmedlem i Hedensted Kommune for Venstre.

På et byrådsmøde i sidste uge blev forslaget vedtaget af et enigt byråd. Nu skal man administrativt finde ud af, hvordan forslaget skal løses.