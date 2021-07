Smitten stiger fortsat i de hårdest ramte kommuner

For niende dag i træk er antallet af smittetilfælde steget i Hedensted Kommune. Søndag er her registreret 45 smittede inden for de seneste syv dage, og det betyder, at der nu er 95,8 smittede per 100.000 indbyggere i kommunen.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Hedensted Kommune er en af de syd- og sønderjyske kommuner med flest smittede per indbygger kun overgået af Haderslev Kommune.