Søren blev fyret efter 33 år: Så roede han 1300 kilometer i kajak

Der er dem, der går helt i stå, når de mister deres job – og så er der dem, der gør det præcis modsatte.

I den sidste kategori finder du 59-årige Søren Walter fra Tørring. Efter 33 års ansættelse i Billund Lufthavn blev Søren Walter afskediget som konsekvens af coronakrisen.

- Det var, som det var. Det er trist at blive fyret, men det giver nogle andre muligheder, siger Søren Walter.

Den mulighed, der dukkede op, var en drøm, som Søren Walter længe havde gået med. Han har tidligere roet ture i kajak, men han har altid gerne ville ro en længere tur – gerne om sommeren.

- Da jeg arbejdede i Billund Lufthavn, så har jeg ikke tænkt, at det var muligt. Det var det nu, siger Søren Walter.

Den 2. juni lagde han kajakken i vandet, satte padlen i vandet og så sig ikke tilbage. Foran ham lå en tur rundt i de danske farvande, der slutteligt ville ende på over tusind kilometers sejlads.

I dag blev turen rundt i det danske vand så afsluttet, og Søren Walter kunne notere sig for at have sejlet lige præcis 1370 kilometer rundt i Danmark.

Spændende mennesker og smuk kystlinje

Det siger sig selv, at meget af tiden i en havkajak går med at holde sig selv ved selskab. Det har ikke været svært for Søren Walter.

- Man kigger på de steder, hvor man er kommet hen. Tanker får frit spil, og der har været masser af tid til at tænke. Tanker flyver afsted, og man sidder bare og ror og får lov at have muligt andet i hovedet. Jeg tror, at det er sundt, siger han.

Søren Walter blev fejret af fremmødte, der stod klar med flag, da han kom i land. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Han fortæller, at han på turen har mødt en masse skønne mennesker og fået en masse oplevelser. Især naturoplevelser, hvor han med egne øjne har set de flotte kystlinjer i det danske land.

Og ifølge ham selv har han aldrig været tæt på at sige stop eller at opgive sin månedlange sejltur.

- Jeg har hele tiden været fast besluttet på, at hvis jeg tog afsted, så skulle jeg gennemføre. Der er tidspunkter, hvor jeg hellere vil have ligget i min seng, men jeg har villet igennem.

- Det kræver, at man vil det. Man skal sætte sig et mål og gå efter det. Der kommer tider, hvor det er træls, men der skal man huske på, at der altid kommer nogle gode oplevelser. Man møder altid nogle flinke mennesker, siger Søren Walter.

Alligevel er der da et par ting, som han har glædet sig meget til ved at komme på land igen.

- Jeg glæder mig til at sove og få noget ordentlig mad. Og så selvfølgelig at se min kæreste, siger Søren Walter.