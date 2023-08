Souvenir fra familierejse blev starten på årtiers minigolfeventyr - nu skal søn stå i spidsen

Stadig på banen

Selvom Lars Hede fra næste sæson overtager jobbet som driftsleder på stedet, vil far, Knud Hede, stadig være at finde blandt de forskellige baner.

- Jeg tænker, det er positivt for os alle sammen, fordi der kommer mange, som skal snakke med 'den gamle', "Er han her ikke i dag?", siger de gerne, hvis han ikke er. Så det er bygget op som en hver anden kundekreds, siger Lars Hede.

Han er også glad for at kunne trække på sin fars viden om hver en krog på banen, for han vil sjældent være langt væk.

- Der sker nok ikke det helt store, for jeg har betinget mig, at jeg stadig skal gøre det, jeg plejer at gøre. Jeg kommer så længe, jeg kan tygge havregrød, siger Knud Hede.