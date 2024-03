Spidskandidat og tidligere borgmester søger orlov

Det skriver Horsens Folkeblad.

Socialdemokraten overlader derfor sin plads i kommunalbestyrelsen til suppleant Helle Oberhausen Mortensen.

- Bægeret er simpelthen flydt over, og det er ikke tilfredsstillende for nogen, at jeg kommer i sidste øjeblik eller ikke er ordentligt forberedt, siger han til avisen.



Samtidig understreger Kasper Glyngø, at orloven gælder frem til sommerferien, og han stadig er partiets spidskandidat til det kommende kommunalvalg i 2025.

Kasper Glyngø har efter nederlaget ved seneste valg arbejdet som daglig leder og partner hos Nybolig i Juelsminde.