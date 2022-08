Sportsbane var højest vurderet - nu gør kontrovers den ubrugelig

Ifølge Hedensted Kommune er det dog en anden aftale, der er indgået.

- Det, jeg kender til sagen, er, at der foreligger en skriftlig aftale om, at Hedensted Kommune skulle passe arealerne indtil udgangen af 2021, hvorefter det var op til klubben selv at tage sig af området, siger Ove Kjærskov Nielsen (O), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune.

Udviklingsønske

I starten af juli havde Rasmus Nordstrøm Hansen og Ove Kjærskov Nielsen et møde om, at der var et princip om, at foreningen selv skulle tage andel i vedligeholdelsen. Her aftalte de mundtligt, at en ordning kunne være, at klubben stod for én klipning om året, mens kommunen vil tage sig af den resterende græsslåning.

Østjysk Discgolf Klub har 30 aktive medlemmer, der betaler 300 kroner om året for at være medlem. En tredjedel af betalingen går til hovedforbundet, og det efterlader 6.000 kroner i frie midler til drift. Den årlige klipning vil udgøre cirka 17.000 kroner.

- Derfor mener vi, at vi kan betale for én græsslåning om året, men mere har vi ikke økonomi til, siger Rasmus Nordstrøm Hansen.

For næstformanden er det svært at forstå, hvorfor kommunen ikke kan bidrage med hjælpen til vedligeholdelsen set i forhold til, hvad sådan en discgolfbane gør for nærområdet.

- Kommunen havde et brændende ønske om at udvikle området. Vi har gjort alt det, vi aftalte, så kommunen skal faktisk bare slå græsset, siger han og forklarer at de blandt andet har givet lokale skoler mulighed for frit at benytte banen med udstyr fra foreningen.