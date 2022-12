Onsdag blev der afholdt stormøde, hvor 22 andre klubber deltog. De håber på, at man sammen kan finde en løsning. Klubberne står nemlig overfor økonomiske udfordringer og lukninger.

- Det kommer til at betyde for os, som det er lige nu, at vores driftsbudget kommer til at stige med 80 procent. Det er 325.000 kroner, vi skal ud at finde for at drive håndboldklub på den måde, vi gerne vil drive håndboldklub på, siger Tobias Venø Holland, formand i Østjysk Håndboldklub Hedensted.